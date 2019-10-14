شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: يجب استخدام التكنولوجيا لمواجهة الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت ورشة عمل «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، الإثنين، عملها لليوم الثالث على التوالى، تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان ووحدات السكان بالمحافظات، والتي تعقد خلال الفترة من ١٢- ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ لمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية بعنوان: «دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني».

وخلال الورشة أكد الدكتور صلاح شحاتة، مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، أهمية مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خاصة بالوقت الراهن مع ملاحظة الارتفاع المتزايد للنمو السكانى الذي يلتهم النمو الاقتصادى، لافتاً إلى ضرورة استخدام أساليب غير تقليدية لمواجهة خطر النمو السكانى وضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في رصد أي خلل وضعف مسبب للزيادة السكانية ووضع حلول سريعة.

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كما شهدت الورشة استعراض شرح تفصيلي لمفهوم الـDashboard لعرض البيانات الخاصة بالسكان وخصائصهم وتوزيعهم ويحتوي على أكثر من طريقة عرض على نفس الشاشة والمفروض أن تتواجد شاشة Dashboard في مكتب كل محافظ لتعرض بيانات السكان بصفة مستمرة وتوضح بمؤشرات بيانية رصد لأى خلل وضعف على مستوى المحافظة والمراكز والقرى والإسراع في حل المشكلة المسببة لذلك.

وتنظم الورشة الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء منسق المشروع، حيث تستكمل عرض خطة العمل لكل محافظة، ومناقشة نماذج خطط المتابعة والتقييم وتطبيقها بمشاركة الشباب المتطوع.

يذكر أن القضية السكانية تتشارك في مواجهتها في الوقت الحالى عدد من الجهات المعنية والوزارات ومؤسسات الدولة حتى ينتج عن تضافر هذه الجهود النتيجة المرجوة وهى مواجهة معدلات النمو السكاني وذلك لصالح رفع معدلات التنمية التي تعود بالنفع على جميع المواطنين وحتى يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.