الخليج 365: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها آخر تطورات العوان التركى على سوريا، وتفاصيل تقرير البنك الدولى حول وصول مصر للمرتبة الأولى بمعدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة.

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