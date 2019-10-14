شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 200 مليون جنيه لبناء مدارس القرى الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن البروتوكول المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوفر وزارة الأوقاف المصرية من خلاله 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية لصالح وزارة التربية والتعليم، على أن تكون الإدارة كاملة بهذه المدارس بمعرفة وزارة التربية والتعليم.

وبحثت الوزارتان، حسب بيان صحفى، سبل تنفيذ البرامج التثقيفية المشتركة في مجال بناء الشخصية ومواجهة الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وكذلك المسابقات الثقافية المشتركة ، وبرامج التدريب المشترك حول تصحيح المفاهيم الخاطئة.

وقالت وزارة الاوقاف، إن ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفى لنشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف ، وفى ضوء التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية.