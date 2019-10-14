شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. معرض الفنانة حنان فؤاد بـ"فنون جميلة الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، معرض الدكتورة الفنانة حنان فؤاد، المدرس المساعد بقسم الجرافيك بالكلية، بحضور الدكتور السيد قنديل، الأستاذ بقسم الجرافيك والعميد السابق للكلية، والدكتور عمرو سامى، الأستاذ بقسم الجرافيك، والدكتورة أسماء الدسوقى، والدكتور محمد العلاوى، الأستاذ بقسم النحت، والدكتور ممدوح عبده يوسف، الأستاذ بقسم الديكور بالكلية، والدكتور ناصر البدرى مدير العلاقات العامة بالكلية، وعدد من المهتمين بالحركة الفنية. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الاثنين.



جانب من معرض الفنانة حنان فؤاد بـفنون جميلة الزمالك

يتم تنظيم معرض الدكتورة حنان فؤاد بكلية الفنون الجميلة فى الزمالك، ضمن نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس 17 أكتوبر الحالى.



جانب من الحضور بمعرض الفنانة حنان فؤاد بـفنون جميلة الزمالك

ويعتبر معرض ( 442 ) للدكتورة الفنانة حنان فؤاد هو التجربة العملية المصاحبة لرسالة الدكتوراه الخاصة بالفنانة، وهى رسالة بعنوان "تصميم الهوية الدعائية لمنتج ما عن طريق الدعاية الحسية"، لذا فالمعرض هو عبارة عن تصميم هوية حسية شاملة لتطبيق للهواتف المحمولة، بدايةً من تصميم الشعار، واختيار الألوان، وتصميم صفحات التطبيق، والتجربة الحسية المصاحبة لإستخدامه.



جانب من معرض الفنانة حنان فؤاد بـفنون جميلة الزمالك

كما يشمل معرض الفنانة الدكتورة حنان فؤاد تصميمات لإعلانات دعائية مصاحبة للمشروع، يتنوع الأسلوب الفنى فيها، ما بين تصميم الجرافيك باستخدام الصور الفوتوغرافية، وبين استخدام الرسم التقنى، كل ذلك ضمن رسالة إعلانية واضحة لها أهداف وجمهور محدد.



جانب من الحضور بمعرض الفنانة حنان فؤاد بـفنون جميلة الزمالك

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جدير بالذكر أن الفنانة الدكتورة حنان فؤاد خريجة كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك عام 2009، شاركت فى معارض جماعية محلية و دولية، وحصلت على عدة جوائز فنية.



جانب من الحضور بمعرض الفنانة حنان فؤاد بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الفنانة حنان فؤاد بـفنون جميلة الزمالك



جانب من الحضور بمعرض الفنانة حنان فؤاد بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الفنانة حنان فؤاد بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الفنانة حنان فؤاد بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الفنانة حنان فؤاد بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الفنانة حنان فؤاد بـفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الفنانة حنان فؤاد بـفنون جميلة الزمالك