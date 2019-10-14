شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط» من الإسماعيلية: خطة لانتقال منظومة التأمين الشامل لسائر المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك خطة لانتقال منظومة التأمين الصحي الجديدة لباقي المحافظات، بعد النجاح الذي حققته التجربة في محافظة بورسعيد كأول محافظة، مضيفًا أن المحافظة التي تليها هي الإسماعيلية حيث بدأت تعمل أجهزة وزارة الصحة على تجهيزها.

وأكد «معيط» خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاحه المقر الرئيسي لهيئة التأمين الصحي الشامل الجديد بالقاهرة،، إن المساهمة التكافلية للشركات والهيئات في المنظومة والتي ينص عليها القانون بواقع 2.5 في الألف من رقم حجم أعمال هذه الجهات «الإيرادات» بالسوق المحلية، يجري إعادة النظر فيها حاليا، وفقا لمطلب تشريعي لكن لم يتم عرض هذا التعديل على مجلسي الوزراء والنواب حتى الآن.

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أوضح وزيرالمالية أن تعديل نسبة المساهمة التكافلية للشركات والهيئات سيتم وفقا لما تم التوافق عليه في الحوارالمجتمعي في هذا الصدد مع ممثلي اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين، لكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية في صدد تعديل المساهمة.

وردا على سؤال لـ«المصري اليوم» بشأن عدم جاهزية بعض المحافظات لاسيما بالصعيد وصلاحية مرافقها الصحية- المستشفيات- الوحدات الصحية، لتطبيق النظام الجديد لغياب البنية التحتية، قال معيط: نحن ندرك أن هناك محافظات تحتاج إلى نظم ضخمة وبنية تحتية، لكنه أشار إلى توافر الرغبة والإمكانيات المالية.

كما أكد محمد معيط أن النظام يحتاج إلى عمل وجهد وإرادة، مؤكدا أن المنظومة تضمن نظاما ماليا مستقلا، مشيرا إلى أن مصر لديها نظام تأمين صحي منذ 55 عاما ولم تبدأ من فراغ، لكنه اعتراف بأن النظام واجه تحديات ضخمة ولم يستطع الوصول إلى كافة المواطنين في التغطية، بينما يضمن النظام الجديد التغطية خلال 15 عاما لجميع المحافظات وفقا لللقانون.

قال الوزير إن الحكومة تدرك طبيعة الانتقال من النظم الحالية إلى المنظومة الجديدة للإصلاح الصحي، والتحديات والمرونة في التعاطى مع المشكلات، مشيرا إلى الاستدامة المالية للنظام.