شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تدشن خطًا جديدًا لهانغتشو الصينية بتخفيض 50% على أولى رحلاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصرالعربية، عن افتتاح أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانغشتو بالصين اعتبارًا من 29 نوفمبر المقبل.

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وقال الطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في بيان، الاثنين: «يسعدنا بهذه المناسبة منح العملاء تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانغتشو ومنها لجميع نقاط الشركة، ويمكن للعملاء الإستفادة بهذا العرض حتى 5 نوفمبر للسفر من 29 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2019».

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا إلى هانغتشو ابتداء من 29 نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى جوانزو و3 رحلات أسبوعيا إلى بكين.