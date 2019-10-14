شكرا لقرائتكم خبر عن عميد معهد القلب السابق يحذر: «المسافرون بالطائرة معرضون للإصابة بالجلطة الرئوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، خطورة جلطة الشريان الرئوي، كونها لا تشخص. وقال شعبان، خلال لقائه مع مقدمة برنامج «إنبوكس»، على قناة صدى البلد: «جلطة الشريان الرئوي مرتبطة بالجلطات الطرفية، والمسافرون لمسافات طويلة في الطائرة قد تستغرق 14 ساعة عرضة للإصابة بالجلطات الرئوية حال الإهمال، فضلا عن أن المصابين بالدوالي قد يصابون بجلطة الشريان الرئوي، حال عدم علاجهم لجلطات القدم».

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