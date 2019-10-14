شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» توضح حالة التلميذة المشتبه إصابتها بـ«الالتهاب السحائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية مساء الاثنين، تفاصيل الحالة الصحية للتلميذة المشتبه إصابتها بالالتهاب السحائي، مؤكدة أنه بناءً على بلاغ من التأمين الصحي بدخول تلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية إلى أحد المستشفيات الخاصة تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، توجهت لجنة من الشؤون الوقائية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية لمناظرة الحالة.

وأفاد بيان، بأنه تبين أن المريضة سبق تطعيمها ضد الالتهاب السحائي البكتيري عامي 2014، 2016 بواسطة التأمين الصحي، وتم تجريع المخالطين بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوي المناسب، وتم عمل بذل سائل النخاع الشوكى وسحب عينة دم لتحليلها.

وأكدت المديرية أن حالة المريضة مستقرة ومازالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، وعدم ظهور أي أعراض على تلاميذ المدرسة وجميعهم بحالة جيدة.