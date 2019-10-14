شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 11 مليون جنيه.. افتتاح 3 كباري مشاة في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، مشروع إنشاء 3 كباري مشاة بقرية أبوسنة وقرية ميت حلفا ومدينة قليوب، بتكلفة 11 مليون جنية، بحضور كل من سولاف درويش وحسين عشماوي اعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة قليوب، وحامد طلبة رئيس مركز ومدينة قليوب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهاز المركزي للتعمير.

وقال المحافظ، بحسب بيان، الاثنين، إن هذه الكباري من المشروعات الملحة التي كانت تحتاج اليها مدينة قليوب لربط السكان من طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقري التي تم انشاء تلك الكباري بها، وذلك حفاظا على أرواحهم وأمنهم حيث تتسم المنطقة بوجود كثافات عالية من السكان.

ووجه «مرزوق» رئيس مدينة قليوب بمتابعة اعمال النظافة بنطاق الكباري والالتزام بعمل الصيانه اللازمة والتاكيد على انظمة الانارة بتلك الكباري، وإنشاء لوحات إرشادية للمواطنين للتاكيد على استخدام الكوبري وعدم عبور الطريق السريع والسكة الحديدية، كما وجه المحافظ بتجميل مدخل مدينة قليوب وتشجير الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النافورة الموجودة والتاكيد على اعمال الانارة وازالة أي تراكمات اتربة أو قمامة.