السيسي يهنئ الشعب التونسي بانتخاب رئيس جديد: تمنياتي لـ قيس سعيد بالتوفيق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب التونسي على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيساً للجمهورية، متمنياً للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم. وأعلن السيسي، في حسابه على «تويتر»، مساء الاثنين عن تطلعه «نحو المزيد من التعاون بين بلدينا في كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك».

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