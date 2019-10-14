شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإثيوبية: مقتل 16 على الأقل على يد مسلحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول فى الشرطة المحلية، اليوم، الاثنين، إن مسلحين قتلوا 16 شخصا على الأقل وأصابوا نحو 24 آخرين فى قرية صغيرة بشمال شرق إثيوبيا فى واحدة من أكثر الهجمات دموية فى المنطقة.

ووقع الحادث حوالى الساعة الواحدة من صباح يوم، السبت، بالتوقيت المحلي فى أوبنو، وهى قرية صغيرة بمنطقة أفامبو التابعة لإقليم عفار بشمال شرق البلاد.

وقال أحمد حميد نائب مفوض الشرطة فى عفار لـ"رويترز"، "جاء المسلحون عبر جيبوتى وقتلوا الناس".

وأضاف، "لم نر أبدا من قبل حادثا بهذا الحجم والذى فقد فيه كثير من المدنيين أرواحهم، نواصل التحقيق لتحديد هوية المسلحين".

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وقال محمد حسن مدير مستشفى هبتى فى عفار لـ"رويترز"، إن 28 شخصا وصلوا إلى المستشفى مصابين بجروح جراء انفجار عبوات ناسفة وإطلاق نار.

وأضاف أن امرأة مصابة فقدت فى الهجوم زوجها ورضيعها البالغ من العمر أربعة أشهر.

وتنفذ إثيوبيا حاليا إصلاحات سياسية واقتصادية يقودها رئيس الوزراء أبى أحمد الذى تولى السلطة في أبريل 2018 بعد احتجاجات عنيفة مناوئة للحكومة أدت لاستقالة سلفه هايلى مريم ديسالين.

وفاز أبي "43 عاما" يوم، الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده فى إنهاء عقدين من العداء مع إريتريا.