شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام رسمي: القوات السورية تدخل مدينة منبج بريف حلب الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون السورى الرسمى والوكالة العربية السورية للأنباء، أن وحدات من الجيش العربى السورى تدخل مدينة منبج بريف حلب الشمالى. ولم تضيع القوات السورية المدعومة من روسيا وقتا في انتهاز فرصة الانسحاب الأمريكي السريع من سوريا، فانتشرت اليوم الاثنين في عمق الأراضي التي تسيطر عليها الأكراد جنوبي الحدود التركية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان واشنطن سحب قواتها من المنطقة.

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