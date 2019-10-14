موجز الحوادث.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر قسم الحوادث بـ"الخليج 365" اليوم الإثنين، عددا كبيرا من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى: التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات Advertisements عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مستشفى للولادة سابقًا، ومهندسة بالإدارة الهندسية المستشفى سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرهما، كما عاقبت مهندسة ومديرة مشتريات سابقة بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرها، وخصمت أجر شهرين من أخصائى شئون إدارية بالمستشفى، وخصمت شهر من أجر مدير الميزانية بذات المستشفى، ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس قسم الميزانية، لاتهامهم جميعًا بالخروج عن مقتضى العمل الوظيفى وأتوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة. شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟ اعتادت قناة الجزيرة القطرية على استغلال كافة الأحداث لترويج الشائعات والأكاذيب والإساءة لمصر، وهو ما شاهدناه بوضوح شديد فى حادثة مقتل محمود البنا شهيد الشهامة، حيث استغلت القناة القطرية الفيديوهات والصور المتداولة للمشاركين فى الجنازة وزعمت أنها وقفة لبعض الأشخاص فى وصلة تحريض جديدة ضد مصر. انتقل فريق من نيابة حلوان، بإشراف المستشار أحمد ربيع المحامى العام، لمعاينة حريق كنيسة مارى جرجس، وتبين من المعاينة أن النيران أتت على محتويات الكنيسة ولا توجد إصابات.

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