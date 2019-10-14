شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على تطورات مشروع المليون ونصف فدان وتحويل الصحراء لأرض خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت فضائية إكسترا نيوز، فى تقرير مصور من داخل مشروع المليون ونصف فدان، والذى يقام فى عدد من محافظات الجمهورية، على 3 مراحل، ويؤكد اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الزراعة، وبداية ثورة على الصحراء لتحويلها إلى أرض خضراء.

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ويقام المشروع على فى صحراء مصر داخل 8 محافظات، بقيمة تقدر بحوالى 70 مليار جنيه مقسمة على 3 مراحل، ففى المرحلة الأولى 9 مناطق بإجمالى نصف مليون فدان، المرحلة الثانية فى 9 مناطق أخرى بإجمالي 490 ألف فدان، المرحلة الثالثة على مساحة 510 ألف فدان.

وفى منطقة المغرة يتم استصلاح حوالى 135 ألف فدان، حيث أن 25% من المشروع مساحة مخصصة لصغار المزارعين، ومشروع المليون ونصف فدان يوفر حوالي 3 مليون فرصة عمل.