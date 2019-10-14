شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركى يفضح جرائم أردوغان بقلب برلمان تركيا: "أنتم من يقتل المدنيين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن نائب كردى تركى، هجوما عنيفا على الجيش التركى الذى يشن عدوانا على الشمال سورى، واصفا إياهم بالقتلة الذين يستهدفون المدنيين.

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وقال النائب الكردى التركى فرهاد نجوى، خلال كلمته داخل البرلمان التركى معلقا على الغزو التركى للشمال السورى، إن هناك بعض الأطراف التى تتهمنا بأننا قتلة ولكن من يقتل المدنيين ومن يقتل الناس هم أنتم – فى إشارة إلى الجيش التركى.

تصريحات النائب الكردى التركى، التى فضح فيها الجيش التركى وجرائمه دفعت أحد نواب البرلمان التركى ليصرخ ويطالب بإيقاف كلمة النائب الكردى قائلا:"أخرسوه أخرسوه".