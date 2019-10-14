السيسى يهنئ الشعب التونسى والرئيس قيس سعيد بتنفيذ الاستحقاق الانتخابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وإنتخاب رئيس للجمهورية. وتمنى السيسى ، في تدوينه على "فيس بوك" للرئيس المنتخب قيس سعيد ، التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ، معربا عن تطلعه نحو المزيد من التعاون البناء بين مصر وتونس فى كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك . Advertisements

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