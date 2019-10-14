شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة التربية والتعليم.. 6 خطوات يتبعها المتقدم فى حال تكرار رسالة الرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت بوابة توظيف التربية والتعليم للمعلمين، خطوات محددة يتبعها المتقدم على وظائف التربية والتعليم حال ظهور رسالة الرقم القومى مكرر، أثناء تسجيل وملء البيانات، نسردها فى الخطوات التالية. 1ـ هذه الرسالة تفيد أنه تم تسجيل هذا الرقم سابقا. 2ـ يجب على المتقدم مراجعة إدخال بياناته من خلال الضغط على متابعة حالة الطلب بالصفحة الرئيسية بالبوابة الإلكترونية. 3ـ يجب إدخال الرقم القومي والرقم السري وسيتم فتح الحساب. Advertisements 4ـ في حالة نسيان الرقم السري، يرجى الضغط على نسيان الرقم السري وسيتم إرساله مع ظهور رسالة توضح البريد الإلكتروني المسجل. 5ـ في حالة ظهور بريد إلكتروني آخر بالرسالة، فهذا يفيد أن الرقم القومي مسجل سابقا بالخطأ من أحد المشاركين. 6ـ يجب على المتقدم حالة ظهور خطأ مراسلة البوابة من خلال قسم تواصل معانا بالصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية وإرفاق صورة الرقم القومي مع الرسالة.

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