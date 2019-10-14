شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تمثل مصر فى الحوار الدولى حول الهجرة بجنيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت وزيرة التضامن الاجتماعى القاهرة متوجه إلى جنيف للمشاركة فى الحوار الدولى حول الهجرة على مدار ثلاثة أيام.
تشارك خلالها وزيرة التضامن الاجتماعى فى عدد من الاجتماعات وورش العمل الخاصة بقضية الهجرة، كما تلقى الكلمة الافتتاحية فى الحدث الجانبى رفيع المستوى عن الشباب الأفريقى والتنمية المستدامة.
وتعقد والى حلال مشاركتها فى الحوار الدولى حول الهجرة عدد من اللقاء مع مسؤلى منظمة العمل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لدراسة أوجه التعاون المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التضامن تمثل مصر فى الحوار الدولى حول الهجرة بجنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.