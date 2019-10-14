شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تمثل مصر فى الحوار الدولى حول الهجرة بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت وزيرة التضامن الاجتماعى القاهرة متوجه إلى جنيف للمشاركة فى الحوار الدولى حول الهجرة على مدار ثلاثة أيام.

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تشارك خلالها وزيرة التضامن الاجتماعى فى عدد من الاجتماعات وورش العمل الخاصة بقضية الهجرة، كما تلقى الكلمة الافتتاحية فى الحدث الجانبى رفيع المستوى عن الشباب الأفريقى والتنمية المستدامة.

وتعقد والى حلال مشاركتها فى الحوار الدولى حول الهجرة عدد من اللقاء مع مسؤلى منظمة العمل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لدراسة أوجه التعاون المشترك.