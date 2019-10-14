شكرا لقرائتكم خبر عن "الكنيسة الإنجيلية" تطلق أولى جلسات الحوار العربى الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم أولى فعاليات الحوار العربي الأوروبي السابع، لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، بمقر الهيئة. يهدف المؤتمر الى تعزيز التواصل والحوار المجتمعي بحضور قيادات ثقافية وأكاديمية ودينية من أوروبا والوطن العربي، ومن الدول المشاركة، ألمانيا السويد اليونان هولندا وروسيا والسعودية والاردن ولبنان والعراق والمغرب فلسطين ومصر. Advertisements تتناول الجلسات خلال اليومين القادمين، عدة قضايا فكرية معاصرة والحوار حولها. حيث جاء عنوان اللقاء هذا العام «فرص وتحديات العيش المشترك»، متزامناً مع التطورات السياسية المتسارعة التي تمر بها المنطقة.

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