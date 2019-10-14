رئيس الدستورية: المحكمة احتلت مكانة كبيرة بوجدان المصريين باعتبارها ملاذ الحريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة ستقوم بتنظم احتفالية كبيرة خلال يوم السبت المقبل بمناسبة عيد المحكمة الذهبى لمرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى المصرى. Advertisements وأوضح المستشار سعيد مرعى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة اليوم أن المحكمة الدستورية العليا احتلت مكانة كبيرة لدى وجدان المصريين باعتبارها الملاذ الذى يرد حقوقهم وحرياتهم كما يرد عن هذه الحقوق اى عدوان، مشيرا الى ان المحكمة حاليا وفقا للدستور الرقابة اللاحقة على القوانين والتشريعات.

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