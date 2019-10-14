الجنح تقضي بعدم الاختصاص في دعوى تتهم ريهام سعيد بإهانة مرضى السمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح الجيزة، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص في دعوى تتهم الإعلامية ريهام سعيد بإهانة مرضى السمنة، بحسب المحامي شعبان سعيد.
كان المحامي أشرف ناجى، تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين"، عبر برنامجها الشهير "صبايا".
كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.
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