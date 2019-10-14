السيارة تحولت لـ"كتلة نار".. السرعة الزائدة وراء حادث الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

لقى 3 طلاب بالجامعة البريطانية، مصرعهم إثر اصطدام سيارتهم بالسور الخرساني جانب الطريق في مدينة الشروق، ما أدى لنشوب حريق داخل السيارة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، تسببا في انقلاب السيارة "موديل لوجان"، واشتعال النيران بها.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بمدينة الشروق.

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وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفين، طلاب في قسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية، وهم؛ عمار محمود عبدالفتاح الشرشابى، عبدالله إيهاب حسنى معوض، الطالب أحمد رزق محمد رزق المدمس، فيما نجا طالب رابع من الموت بعدما ألقى بنفسه من السيارة قبل اشتعالها.

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على النيران الناتجة من الحادث، ونقل جثث المتوفين إلى المستشفى.

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