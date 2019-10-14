الأمن العام يحرر نجل برلماني من خاطفيه بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم في تحرير نجل عضو مجلس النواب اختطفه مجهولون، وطلبوا فدية مقابل إطلاق سراحه في المنوفية.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من "ص.ع. "عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، باختطاف نجله "آدم" بنطاق دائرة مركز أشمون، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا من مجهول يطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.

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تم تشكيل فريق بحث من مباحث المنوفية وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبي الحادث وخط سيرهم.

أكدت التحريات أن المتهمين اختطفوا المجنى عليه داخل سيارة بدون لوحات معدنية، وتوجهوا إلى مدينة السادات والاختباء في إحدى المزارع بمنطقة وادى النطروان بمحافظة البحيرة.

بتقنين الإجراءات خرجت مجموعة عمل من ضباط قطاع الأمن العام وتنسيقا مع مديريتى أمن المنوفية والبحيرة، داهمت القوات مكان اختبائهم وأمكن ضبطهم، وتحرير المختطف وإعادته سالما إلى أسرته، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.