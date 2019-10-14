بالأسماء.. ضحايا حادث تصادم الشروق المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

لقي 3 طلاب بالجامعة البريطانية، مصرعهم إثر اصطدام سيارتهم بالسور الخرساني جانب الطريق في مدينة الشروق، ما أدي لنشوب حريق داخل السيارة.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بمدينة الشروق.

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وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفين، طلاب في قسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية، وهم؛ عمار محمود عبد الفتاح الشرشابى، عبد الله ايهاب حسنى معوض، الطالب احمد رزق محمد رزق المدمس، فيما نجا طالب رابع من الموت بعدما ألقى بنفسه من السيارة قبل اشتعالها.

تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على النيران الناتجة من الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى العام.

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