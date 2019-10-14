السيارة تفحمت.. مصرع 3 طلاب في حادث مأساوي بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

لقي 3 طلاب في الجامعة البريطانية، مصرعهم إثر اصطدام سيارتهم بالسور الخرساني جانب الطريق في مدينة الشروق، ما أدي لنشوب حريق داخل السيارة.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بمدينة الشروق.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع 3 أشخاص، ونجاة شخص ألقى بنفسه من السيارة قبل اشتعالها، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على النيران الناتجة من الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى العام.



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