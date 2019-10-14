مطالبات برلمانية باقتصار "التوك توك" على القرى.. وتطبيق الـ"فان" بالمدن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي: ​

طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع "التوك توك"، والتصدي لمخاطره، واقترحوا أن يقتصر تواجده في القرى ليكون ذلك خط سيره مع تطبيق مبادرة استبداله بسيارات "الميني فان" في المدن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الاثنين، لمتابعة التوصيات الصادرة عـن اللجنـة بشـأن، مواجهـة ظـاهرة انتشـار التـوك تـوك بدون تـراخيص، ووضـع الحلـول المناسبة لذلك، بالإضافة إلى المبادرة التي أعلنت الحكومة عـن تنفيـذها بشـأن اسـتبدال التوك توك بسيارات ميني فان، وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.

وقال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن مشكلة "التوك التوك" تحتاج لتدخل حاسم من الدولة، للتصدي لمشكلاته التي تؤرق المجتمع، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة توضيح الأسس والمعايير التي سيتم على أساسها تطبيق المباردة، وكيف سيتم التطبيق على أرض الواقع، مضيفًا أن "التوك توك" وسيلة غير آمنة، وسيارات المينى فان وسيلة آدمية.

فيما طالب النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، بأن يقتصر وجود "التوك توك" داخل القرى فقط، مع تقنين وضعه وترخيصه، ووضع ضوابط له وتحديد خطوط سيره.

بينما أكد النائب ماجد طوبيا، عضو اللجنة، ضرورة عقد جلسة استماع يحضرها الوزراء المعنيين لشرح وتوضيح جميع الإجراءات المتحذة لتطبيق مبادرة استبدال "التوك توك" بسيارات الميني فان، ومنهم وزراء التنمية المحلية والصناعة والتجارة والمالية.

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ورأت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو اللجنة، أن منع "التوك توك" تمامًا سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة، لأن عدد كبير من الشباب يعمل عليه، وهو مصدر رزقه الوحيد.

وقالت: "نريد معرفة المعايير التي يتم على أساسها تطبيق المبادرة، ولا نريد إلغاء "التوك توك" في القرى والأرياف لأنها مصدر رزق ناس كثيرة هناك، كما أن مصادرتهمخالفة للدستور".

من جانبه، طالب النائب علي عتمان، بإعداد قاعدة بيانات واضحة ومحددة لعدد مركبات التوك توك والعاملين عليها، متسائلا: "ليه ترخص لمصنع يصنع "التوك توك" وأنت مش قادر تحل المشكلة الأساسية؟".

وشددت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن تقدم الحكومة رؤية واضحة لكيفية مواجهة مشكلة التوك توك وتطبيق مبادرة استبداله بسيارات الميني فان.

وأشارت إلى أن أغلب سائقي "التوك توك" من الأطفال وهذا خطر بالإضافة إلى هناك سائقين مسجلين خطر.