تجديد الثقة في رئيسي جمارك قرية البضائع ومطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد: أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بتجديد الثقة في هلال توفيق سعد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة الدولي، والدكتور إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك تفتيش الركاب بالمطار. جاء ذلك وفق لقرار وزير المالية رقم 629، بتجديد الثقة في كل منهما حتى بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة. وقال المطار في بيان إن هلال توفيق وإبراهيم عبداللطيف يعدان من الكفاءات المتميزة بقطاع الجمارك المصرية، وتدرجا في العمل بمختلف قطاعات الجمارك بمطار القاهرة الدولي. ​

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