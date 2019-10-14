مصر | محافظ القاهرة يتفقد كنيسة مارجرجس في حلوان

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وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد الكنائس في منطقة حلوان، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، ومحاولة منع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى كنيسة مارجرجس بحلوان، لمتابعة التحقيقات والموقف بعد حريق الكنيسة أمس، رافقه اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.