مصر | تجديد حبس عصابة سرقة السيارات في المعصرة 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عصابة سرقة السيارات في المعصرة 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقته السيارات في المعصرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة التبين، يفيد بورود بلاغ من "عبدالغفار. أ" 26 عامًا، سائق، يفيد باكتشافه سرقة "ميني باص" تابع لجهة عمله، حال توقفها أسفل العقار سكنه بالمعصرة.

وقرر أن السيارة مزودة بجهاز GPS وبتتبعها أمكن التوصل إلى مكان تواجد السيارة بالمنطقة الزراعية خلف مصنع الكارتون فحضر للإبلاغ.

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وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وتم ضبط "ع. ع"، 22 عامًا، مسجل خطر، بحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، "ع. ح"، 32 عامًا، ميكانيكي، بحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، حال حضورهما لاستقلال السيارة المبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة حال توقفها أسفل العقار بأسلوب المفتاح المصطنع وإخفائها بمكان العثور عليها؛ تمهيدًا لبيعها لأحد الأشخاص بمنطقة عرب أبوساعد، كما أعترفوا بسرقة سيارات أخرى بذات الاسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.

