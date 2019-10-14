مصر | من "أشمون" لـ"كفر الدوار".. رحلة "الأمن العام" في تحرير نجل نائب المنوفية من مختطفيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "أشمون" لـ"كفر الدوار".. رحلة "الأمن العام" في تحرير نجل نائب المنوفية من مختطفيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في تحرير نجل عضو مجلس النواب اختطفه 4 مجهولين طلبوا فدية مقابل إطلاق سراحه بالمنوفية.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من "ص.ع" عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية باختطاف نجله " آدم " بنطاق دائرة مركز أشمون، وفي وقت لاحق تلقى اتصالا من مجهول يطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث المنوفية وبرئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد خط سير الجناة والتوصل إلى هويتهم.

وأكدت التحريات بأن المتهمين قاموا باختطاف المجني عليه داخل سيارة بدون لوحات معدنية وتوجهوا إلى مدينة السادات ثم قاموا بالاختباء في إحدى المزارع بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وبتقنين الإجراءات خرجت مجموعة عمل من ضباط قطاع الأمن العام وتنسيقا مع مديريتي أمن المنوفية والبحيرة، داهمت القوات مكان اختبائهم وأمكن ضبط 2 من المتهمين وتحرير المختطف وإعادته إلى أسرته سالما، وجار ضبط الاثنين الهاربين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.