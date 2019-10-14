مصر | "حاولت الانتحار".. تجديد حبس عامل لاغتصابه ابنته في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حاولت الانتحار".. تجديد حبس عامل لاغتصابه ابنته في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة اغتصاب ابنته داخل شقته.

وتعود البداية بتلقي المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من محام، يفيد بتقابله مع فتاة حاولت الانتحار وشاهدها تبكي فعلم منها تعرضها للاغتصاب على يد والدها باستمرار وتهديده لها بإيذائها، لعدم افتضاح أمره.

وبالتعامل مع البلاغ وبسماع أقوال البنت، تبين أن والدها دائم التعدي عليها جنسيا، وكانت أمها على علم بذلك، ولكن خشيت افتضاح أمره وإبلاغ الشرطة بسبب تهديده لها بالطلاق وقتل ابنتها.

وتم القبض على والد الفتاة، وأضافت الفتاة أن والدها كانت يقتحم غرفتها، ويعتدي عليها جنسيا، تحت تهديد السلاح في بعض الأوقات، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة أول مدينة نصر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة.