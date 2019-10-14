مصر | عاجل.. مصرع 3 أشخاص حرقا إثر اصطدام سيارتهم بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع 3 أشخاص حرقا إثر اصطدام سيارتهم بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 3 أشخاص، مصرعهم عقب اصطدام سيارتهم بالسور الخرساني بجانب الطريق، بمدينة الشروق، بالقرب من الجامعة البريطانية، ما أدى إلى نشوب حريق بالسيارة.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بمدينة الشروق، وبالانتقال والفحص، تبين مصرع 3 أشخاص، ونجاة شخص ألقى بنفسه من السيارة قبل اشتعالها، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على النيران الناتجة من الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى العام.

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.