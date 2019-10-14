مصر | "كانت بتلعب".. تحقيقات النيابة في سقوط طفلة من شرفة منزلها بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت بتلعب".. تحقيقات النيابة في سقوط طفلة من شرفة منزلها بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة نيابة حوادث حلوان الكلية، لجثة طفلة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع في منطقة حلوان، أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر عامين وبها كسور بالرجل ونزيف داخلي بالجمجة أدى إلى وفاتها في الحال.

وكما استمعت النيابة إلى أسرة الطفلة المتوفية الذين أكدوا أنها كانت تلعب داخل الشقة وأنها غافلتهم ودخلت إلى شرفة غرفة النوم وكانت تلهو ثم اختل توازنها وسقطت جثة هامدة وتوفت في الحال.

وتعود البداية عندما تلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها، استقبال جثة الطفلة "جومانا.ا"، عمر سنتين، وبالانتقال والفحص تبين سقوط الطفلة من شرفة منزلها بالطابق الرابع، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

