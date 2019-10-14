مصر | بعد مطاردة أمنية.. مباحث العاصمة تعيد سيارة صحفي بمدينة نصر

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من "أحمد. ع" صحفي بجريدة الأخبار، مفاده سرقة سيارته، أثناء توقفها أسفل منزله ولم يتهم أحدًا بارتكاب الواقعة.

وأثناء مرور قوة من مباحث القسم أبو حنين التوحيدي، اشتبهت في سيارة يستقلها 3 أشخاص بنفس مواصفات السيارة المسروقة فطاردتهم القوة فتركوها بأحد الشوارع ولاذوا بالفرار، وبفحص السيارة تبين تغيير أرقام السيارة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وهم: "إسلام م.، ورضا ا.، وأشرف ر."، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشدوا عن عدد كبير من المفاتيح التي يستخدمونها في السرقة، "20 مفتاح مصطنع".

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.