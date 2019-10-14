مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تفاصيل هتك عرض"فتاة معاقة".. ومصرع طالب على يد عاطل ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تفاصيل هتك عرض"فتاة معاقة".. ومصرع طالب على يد عاطل ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

انفجار أنبوبة بوتاجاز بجانب مدرسة في المرج

انفجرت أسطوانة بوتاجاز، داخل عقار في المرج، بجانب مدرسة، مما تسبب في انهيار سور المدرسة، وإصابة شخص، واشتعال النيران في الطابق الأرضي بالكامل بالمنزل. للتفاصيل (اضغط هنا).

برعاية "السيسي".. "الدستورية العليا" تحتفل بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري

تحتفل المحكمة الدستورية العليا بمرور خمسين عاما على إنشاء القضاء الدستوري خلال الفترة من ١٩ حتى 21 أكتوبر سنة 2019 وذلك برعاية مقدرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. للتفاصيل (اضغط هنا).

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"كانت رايحة عند قرايبها".. تفاصيل جديدة حول هتك عرض"فتاة معاقة" بمنشأة القناطر

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة للمباحث، أن سائق التوك توك المتهم بهتك عرض الفتاة المعاقة ذهنيًا بمركز منشأة القناطر، "جار المجني عليها"، واستغل إعاقتها حال استقلالها التوك توك صحبته لتوصيلها لمنزل أحد أقاربها بالمركز، وهتك عرضها حال سيرهما بالطريق. للتفاصيل(اضغط هنا).

"أحضر خنجرا تسبب بقتله".. مصرع طالب على يد عاطل خلال مشاجرة ببورسعيد

تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من مستشفى الزهور العام بوصول طالب، 17 سنة، مقيم بدائرة القسم، مصابًا بجرح طعني أسفل الصدر من الجهة اليسرى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى. للتفاصيل (اضغط هنا).

تحرير 4235 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة. للتفاصيل (اضغط هنا).

