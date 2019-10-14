أخبار مصر | بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية.. السيسي يهنئ قيس سعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية.. السيسي يهنئ قيس سعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتقدم بخالص التهنئة للشعب التونسى الشقيق على تنفيذ الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيساً للجمهورية.

وأضاف "السيسي" خلال تدوينة عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتمنى للرئيس المنتخب قيس سعيد التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها العظيم ومتطلعاً نحو المزيد من التعاون البناء بين بلدينا فى كافة المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكانت أكدت هيئة الانتخابات التونسية، منذ قليل، على أن المرشح قيس سعيد، فاز في الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم أمس الأحد، بنسبة 72.71 % من إجمالي عدد المصوتين.

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وأعلنت الهيئة، مساء اليوم الاثنين، رسميا فوز قيس سعيد برئاسة البلاد بنسبة 72.71% من أصوات الناخبين مقابل 27.29% لمنافسه نبيل القروي.

هذا وقد أعلن التليفزيون التونسي، يوم أمس الأحد، فوز قيس سعيد برئاسة تونس، بنسبة 75 بالمائة.

وقال التليفزيون التونسي، مساء أمس، إن الاستطلاعات تمنح قيس سعيد فوزًا كبيرًا في الانتخابات الرئاسية التونسية بنسبة تتجاوز 76 بالمائة.