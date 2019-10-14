أخبار مصر | بعد موافقة وزير الشباب عليها.. تعرف على شروط مسابقة EgyTalents للمواهب الشابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد موافقة وزير الشباب عليها.. تعرف على شروط مسابقة EgyTalents للمواهب الشابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إطلاق مسابقة أونلاين للمواهب الشابة تحت عنوان EgyTalents، بهدف اكتشاف المواهب عبر الإنترنت بشكل احترافي يُسهل الوصول للموهوبين في جميع المجالات.

وتستهدف المسابقة الشباب من سن 18 إلى 35 سنة، فى مجالات الرسم، الغناء، والمونولوجيست، وسوف يتم الاعلان عن مجالات أخرى للتسابق.

وأوجبت الوزارة الالتزام التام بكافة الشروط لكل مجال من مجالات المسابقة، وأن يكون العمل المقدم للمسابقة لم يشترك به في أي مسابقة أخرى ولم يتم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويحق للمتسابق المشاركة في أكثر من مجال من مجالات التسابق ولا يحق له أن يقدم أكثر من عمل في نفس المجال، وفي حالة الفوز فقط في أي مجال من مجالات المسابقة (egy talents) لا يحق له التقدم مرة أخرى في نفس المجال، وأن يكون العمل المقدم صورة، فيديو بجودة عالية.

وأكدت الوزارة أن شروط مجال الرسم تقديم 3 صور لمراحل العمل من ضمنهم الصورة النهائية "خاص بالفرز الأول" سيتم عرض الصورة النهائية فقط لتصويت الجماهير، الأعمال الفائزة يتم تسليمها للوزارة ولا يحق للفائز الاحتفاظ بها واذا كان العمل ديجيتال ارت يتم تسيلم نسخة مطبوعة بمقاس مناسب للعمل.

وأوضحت الوزارة أن من شروط مجال الغناء تكون الصورة والصوت واضحين في الفيديو وان وجدت آلة أو موسيقى مسجلة لا تؤثر على وضوح الصوت، لا يتعدى الفيديو الدقيقتين.

وأشارت إلى أن شروط مجال المونولوجست "الحفاظ على الآداب العامة، البعد عن السياسة، الحفاظ على الألفاظ، لا يتعدى الفيديو الدقيقتين.