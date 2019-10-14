أخبار مصر | أخر أخبار اليوم

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الخليج 365"، لقرائه خدمة التعرف على أخر أخبار اليوم وأهم الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ وزير الإسكان يطالب بإنشاء شرطة للمياه لمواجهة سرقتها ومحافظ القاهرة يتفقد كنيسة ماري جرجس بحلوان.

أخر أخبار اليوم 14 أكتوبر 2019

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إنه سيطلب من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب، إنشاء شرطة للمياه لمواجهة سرقة مياه الشرب، متابعا: يتم تحصيله من إنتاج المياه نحو 52%، والباقي يتم تسميته تسريبات وهو في الحقيقة سرقة".

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، كلمة مصر أمام الدورة (207) للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو المنعقدة فى باريس، وذلك مساء اليوم الاثنين، بحضور السفير لى بيونج هان رئيس المجلس التنفيذى، وأودري أزولاي المدير العام للمنظمة، والسفيرة زهور العلاوي رئيسة المؤتمر العام، ود. غادة عبدالباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وبمشاركة العديد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة، والذين يبلغ عددهم ٥٨ دولة بالتنسيق مع وفد مصر الدائم لدى اليونسكو.

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب عماد حمودة على عدد من مواد مشروع قانون البناء الموحد، المحال من الحكومة، فيما أرجأت مناقشة مواد أخرى لمزيد من الدراسة.

ووافقت اللجنة، على المادة "58" من مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي تنص على: جميع الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على ان يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.