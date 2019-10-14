أخبار مصر | برلماني: مصر لديها حلول أخرى بشأن سد النهضة.. والسيسي يتمسك بالتفاوض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر لديها حلول أخرى بشأن سد النهضة.. والسيسي يتمسك بالتفاوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الرئيس السيسى يدرك أهمية وخطورة قضية سد النهضة باعتبارها قضية أمن قومى لمصر.

وأضاف "الجوهري"، اليوم الإثنين، أن السيسي يسعى لحل القضية من خلال التفاوض والحوار لتحقيق الفائدة لجميع الأطراف ولكن هذا لا يعنى أن مصر ليس لديها حلول أخرى.

وأشار نائب زفتي إلى أن هناك العديد من الطرق الأخرى التى يمكن أن تسلكها مصر من ضمنها تدويل القضية واللجوء إلى القانون الدولي الحاكم لهذا الملف، وغيرها إلا أن الرئيس السيسى مصر على الاستمرار فى طريق التفاوض والحوار حتى النهاية لإدراكه أن هذه القضايا الحساسة لابد وأن تحل من خلال التفاوض وتحقيق مصلحة مختلف الأطراف.

وتابع: "ننتظر أن يحقق الاجتماع المرتقب للرئيس السيسى مع رئيس وزراء إثيوبيا نتائج أكثر إيجابية من الجانب الإثيوبية بما يحافظ على حقوق مصر المائية التى تعد خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو الإضرار به لأن المياه بالنسبة للمصريين مسألة حياة".