أخبار مصر | تعاون بين "روتاري مصر" و"مستقبل وطن" لتنظيم قوافل طبية بالمحافظات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون بين "روتاري مصر" و"مستقبل وطن" لتنظيم قوافل طبية بالمحافظات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع روتاري مصر برئاسة الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، بهدف العمل على تنفيذ عدد من البرامج والأنشط المجتمعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع وبخاصة المواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، أكد والي، أن البروتوكول المبرم يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات المجتمعية، منها ما يتعلق بالقوافل العلاجية في جميع المحافظات مع عمل كروت طبية تتيح خصومات للطلبة في مختلف الجهات الطبية.

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كما شدد "والي" خلال كلمته على هامش توقيع بروتوكول التعاون مع حزب مستقبل وطن، على أهمية عمل دورات لتشغيل الشباب وفتح مجالات جديدة لجيل جديد يفتخر بتراث وطنه كما طالب بعمل أفلام تسجيلية بكل لغات العالم من خلال التعاون مع لجنة الثقافة والفنون والرياضة برئاسة الإعلامي الكابتن سيف زاهر بغرض المساهمة في التوعية العالمية بالمعالم المصرية المختلفة.

ومن جهته، تحدث "أشرف رشاد" على أهمية الدورات الرياضية والتثقيفية للشباب في جميع المحافظات، وحث الشباب على معرفة تراثهم، مطالبًا بضرورة العمل على توعيتهم بشتى المجالات السياحية والأثرية والتراثية.

حضر اللقاء عدد كبير من أعضاء روتاري مصر وأعضاء حزب مستقبل وطن ونجوم الفن والسياسية والرياضة والمسرح القومي ودار الأوبرا المصري، ووزير النقل الأسبق ووزير الرياضة الأسبق.