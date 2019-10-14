أخبار مصر | محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بسرعة البت في شكاوي المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بسرعة البت في شكاوي المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بسرعة البت في جميع الشكاوي المقدمة من مواطني العاصمة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشكوى وإزالتها نهائيًا والمتابعة المستمرة، مع الجهات المعنية لعدم عودة المخالفات والإشغالات لشوارع المحافظة.

وذات الإطار تلقت الإدارة العامة للعلاقات العامة شكوى متعلقة ببناء أدوار مخالفة بالعقار رقم 14 بشارع إسماعيل بكر من شارع ترعة القبة بحدائق القبة.