أخبار مصر | محافظ القاهرة يتفقد كنيسة ماري جرجس بحلوان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يتفقد كنيسة ماري جرجس بحلوان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كنيسة ماري جرجس بحلوان والتي اندلعت بها النيران مساء أمس، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق مع عدم وجود أي إصابات او خسائر بالأرواح.

وقدم المحافظ المواساة لينافة الانبا بسنتي أسقف إبراشية حلوان والمعصرة، والقس بشارة راعي كنيسة ماري جرجس، حيث أصدر تعليماته برفع كافة المخلفات الناتجة عن أثار الحريق، فور انتهاء النيابة العامة من معاينتها لتحديد أسباب الحريق.

وكان حريق شب بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة، مساء الأحد، دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، بـ15 سيارة إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين لإخماد حريق هائل اندلع في كنيسة مارجرجس في منطقة حلوان.