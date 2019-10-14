أخبار مصر | ممثل "الداخلية" من البرلمان: مستعدون لإصدار تراخيص استبدال التوكتوك بـ الميني فان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل "الداخلية" من البرلمان: مستعدون لإصدار تراخيص استبدال التوكتوك بـ الميني فان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء إلبير إدوارد زكي، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمتابعـة التوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن، مواجهـة ظـاهرة انتشـار التـوك تـوك بدون تـراخيص، ووضـع الحلـول المناسبة لذلك، بالإضافة إلى المبادرة التي أعلنت الحكومـة تنفيـذها بشـأن اسـتبدال سيارات ميني فان بالتوك توك وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة، إن الوزارة على استعداد كامل لإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق مبادرة الحكومة بشأن استبدال التوك توك بالسيارات الفان، والتى تم التوافق عليها مؤخرًا باجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وزراء التنمية المحلية والمالية والصناعة والداخلية.

وأكد ممثل وزارة الداخلية، أن الوزارة مستعدة لتنفيذ وإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق هذه المبادرة، مناشدا وزارة التنمية المحلية العمل على توفير المواقف اللازمة على مستوى محافظات مصر بشأن السيارات الفان حتى تكون معتمدة بشكل رسمي قائلا: "وزارة الداخلية على جاهزية كاملة لإصدار التراخيص اللازمة لمبادة الحكومة بشأن استبدال التوك توك بالسيارات الفان".



واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بضرورة أن تعمل وزارة التنمية المحلية على وضع خطة خاصة بتوفير المواقف الخاصة بالسيارات الفان المنتظر أن تستبدل بالتوك توك، مؤكدا أن هذا الملف تمت مناقشته باللجنة خلال السنوات الماضية والمواقف العشوائية تمثل أزمة كبيرة على مستوى المحافظات، ومن ثم توفير المواقف الرسمية للسيارات الفان الخاصة بالمبادرة ضرورة مهمة وفق ما تطالب به وزارة الداخلية.

