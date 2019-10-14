أخبار مصر | حزب الحرية: غزو أردوغان لسوريا وصمة عار فى جبين العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية: غزو أردوغان لسوريا وصمة عار فى جبين العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المكتب السياسى لحزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، اجتماعا مساء أمس الأحد، ووجه الحزب انتقادات حادة للمجتمع الدولى بجميع منظماته خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقوفه عاجزًا أمام غزو السلطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان للأراضى السورية وقتله للأبرياء من الاطفال والنساء وكبار السن من الشعب السورى الشقيق.

ووصف المكتب السياسى للحزب صمت المجتمع الدولى على جرائم اردوغان داخل سوريا بانه وصمة عار فى جبين العالم كله، مطالبا بالقبض على الطاغية اردوغان وتقديمه بجرائمه الى المحاكمة العاجلة امام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله فى تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع بانه تم مناقشة استعدادات امانة الحزب بمختلف المحافظات لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا الى ان الحزب ينتظر مشروع قانون مجلس الشيوخ لاستكمال وضع خططه لخوض هذه الانتخابات.

وقال "حسب الله" انه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير امانة التنظيم عن الفترة المنقضية والتى تضمنت افتتاح ٣٠٥ مقرا للحزب على مستوى المحافظات اضافة الى العضويات الجديدة للحزب وانضمام بعض اعضاء مجلس النواب الحالى لحزب الحرية المصرى، مشيرا الى ان اعضاء المكتب السياسى رحبوا بانضمام اعضاء مجلس النواب الحالى للحزب خاصة من الذين تتمشى افكارهم وسياساتهم مع برامج حزب الحرية المصرى ويتمتعوا بشعبية فى الشارع المصرى.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله أن جميع اعضاء المكتب السياسى أشادوا باداء قيادات وكوادر وشباب الحزب بمختلف أماناته على مستوى الجمهورية خلال استعراضهم تقييم العمل الحزبى والهياكل التنظيمية للحزب خلال الفترة الماضية، متعهدا باستمرار حزب الحرية المصرى بالتواجد داخل الشارع السياسى ومساندة جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا وفى مقدمتها ظاهرة الارهاب الأسود.