أخبار مصر | مباحثات بين مصر وبولندا لتعزيز سبل التعاون الأثري بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات بين مصر وبولندا لتعزيز سبل التعاون الأثري بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار بمكتبه في مقر الوزارة بالزمالك، السفير "ميهاو وابيندا" سفير دولة بولندا في القاهرة، حيث تم مناقشة تعزيز سُبل التعاون بين البلدين في جميع المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل من الطرفين، بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

وأعرب سفير بولندا خلال اللقاء عن استعداد بلاده متمثلة في المعهد البولندي للآثار بالقاهرة للمساهمة العلمية والتقنية في المشاريع الأثرية التي تقوم بها الوزارة حيث تقوم حاليا ببناء العديد من المتاحف الإقليمية وافتتاح العديد من المشاريع الأثرية الهامة.

وتعتبر دولة بولندا أحد الشركاء في مجال العمل الأثري، حيث يعمل في مصر العديد من البعثات الأثرية البولندية منذ ما يقرب من ٦٠ عاما.