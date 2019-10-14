أخبار مصر | وزير الطيران يناقش نتائج أعمال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يناقش نتائج أعمال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورؤساء الشركات التابعة، وذلك في إطار الاجتماعات المستمرة التي يعقدها لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والخطط المستقبلية لتطوير قطاع المطارات والملاحة الجوية بالإضافة إلى مناقشة نتائج الأعمال المالية.

وخلال الاجتماع، تم عرض تقرير حول مراجعة القوائم والحسابات المالية وخطة العمل بكل شركة والإيرادات والمصروفات والمشروعات المستقبلية وزيادة الموارد والتحديات التي تواجه كل شركة وسبل مواجهتها.

وحققت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة نموًا في حجم أرباحها عن المستهدف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.

ومن جانبه أشاد الفريق يونس المصري بالجهد المبذول والتطور الذى تم بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حيث تحولت معظم شركاتها للربح من خلال منظومة عمل متكاملة بين الشركات والأداء المتميز بين العاملين بالقطاع وحرصهم على التفاني والدقة والإخلاص في العمل من أجل تطوير المنظومة.

وكما طالب باستمرار التحسن في مستوى الخدمة المقدمة للركاب والعملاء وتنفيذ خطة التطوير الشاملة لكافة المطارات والسعي بشكل دائم لزيادة النشاط التجاري والاستثماري لزيادة الأرباح ورفع معدلات النمو الاقتصادي وكذا العمل بصفة مستمرة على التطوير والقيام بأعمال الصيانة الدورية بكفاءة عالية بالإضافة إلى تحسين الأداء والتميز من أجل تحقيق الرفاهية للركاب وذلك للوصول بالمطارات المصرية إلى أعلى درجات المنافسة العالمية.