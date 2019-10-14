أخبار مصر | تفاصيل زيارة وفد حقوق الإنسان بالبرلمان لمديرية أمن الإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل زيارة وفد حقوق الإنسان بالبرلمان لمديرية أمن الإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل، الوفد البرلمانى للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسه النائب علاء عابد، صباح اليوم إلى مقر مديرية أمن الإسكندرية، كأولى المحطات فى إطار الزيارة البرلمانية التى تنظمها اللجنة لتفقد عدد من الأقسام الشرطية بالمحافظة، حيث استقبل الوفد مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء أشرف الجندى واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وعدد من القيادات الشرطية، ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة جولتها لعدد من الأقسام عقب هذا اللقاء.

وضم الوفد البرلمانى، كلا من النائب على عبد الونيس وكيل اللجنة، والنائب شريف الورداني أمين السر، والنائب علاء العمدة عضو اللجنة، بصحبة عدد من نواب محافظة الإسكندرية منهم زرق راغب ضيف الله، وتعد هذه الزيارة هى الأولى للجنة خلال دور الأنعقاد الخامس والأخير، وتأتى فى إطار سلسلة الزيارات التى تنظمها اللجنة إلى السجون والأقسام الشرطية، ودور الرعاية، للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وقال النائب علاء عابد، خلال الزيارة إن هناك تحسنا كبيرا في ملف حقوق الإنسان بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاسيما وسط توجيهات قيادات الداخلية بشكل مستمر للضباط بأهمية مراعاة المواطن فهو بمثابة "أخ" لك، مضيفًا أنه قام باستعراض تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في مصر أثناء حضوره المؤتمر الدولي الأخير لحقوق الإنسان متناولا مدى التحسن الملموس التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.

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واستنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان، ما تتعرض له مصر من هجمات رهيبة في ملف حقوق الإنسان لاسيما وأن الداخلية نتعامل بشكل محترم مع كافة المواطنين سواء في الأقسام أو السجون أو ميدانيًا، علاوة عن قطاعات حقوق الإنسان بالوزارة التي تتلقي شكاوي المواطنين وتتعامل معها بشكل سريع.

وتابع: أن كافة الشكاوى التي تتلقاها اللجنة وترسلها إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، يتم التعامل معها بشكل فوري، متابعا: "أعلم جيدًا أنه يتم أيضا اتخاذ إجراءات صارمة حال وجود مخالفة"، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية تنحاز للمواطن وهي مؤسسة وطنية، موجها رسالة للمواطن مفادها: "مؤسسات الدولة هي مؤسسات وطنية تعمل لصالحك ولحماينك وتحقيق الأمن".

كما أشاد "عابد" بأهمية تدريس الطلاب في أكاديمية الشرطة لمواد حقوق الإنسان لافتا ان ذلك يؤدي إلى زيادة إدراك الطلاب بعد التخرج قادر على التعامل مع المواطنين، موجها التحية للشرطة المصرية والقوات المسلحة، وهنأ الشعب بمناسبة انتصارات ٦ أكتوبر، مشددا على أهمية التكاتف خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن.

