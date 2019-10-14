أخبار مصر | "الوفد": قطاع السياحة في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد": قطاع السياحة في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن قطاع السياحة في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومي نظرًا لما يجلبه هذا القطاع من عائدات دولارية.

وقالت رئيس اللجنة، إن مصر من أبرز الدول السياحية في العالم التي تستحوذ على أعداد كبيرة من السائحين الوافدين في العالم، نظرا لما تتميز به من مزارات سياحية متعدده ومختلفة الأنواع، وتابعت، يمكننا زيادة هذه الأعداد هذا الموسم بشكل أكبر بسبب الإضرابات والأوضاع الغير مستقرة في بعض الدول المنافسة لنا.

وطالبت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، الجهات المعنية بضرورة تدشين حملات ترويجيه مكثفة في الخارج لتنشيط السياحة المصرية لجلب أكبر عدد من السائحين إلى مصر، خاصة وأن المنطقة تعيش في الوقت الراهن حالة من عدم الاستقرار، بينما تعيش القاهرة في حالة استقرار كامل، وهذا ظهر جليا بشهاده اكبر المؤسسات الاقتصادية الدولية والتي أكدت في تقاريرها الصادرة بشكل دوري بتحسن وتعافي الاقتصاد المصري، هذا بخلاف ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات قومية عملاقة ووجود استقرار أمني وسياسي.

وطالبت رئيس سياحة الوفد، بضرورة استحداث آليات الترويج السياحي والاستعانة بالمنصات الإلكترونية الحديثة في عملية الترويج للسياحة المصرية وعرض أبرز وأهم الأماكن السياحية التي يمكن للسائح زيارتها والاستمتاع بها.