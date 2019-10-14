شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء المرتقبة للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أنها تشهد تطورات كبيرة على مختلف الأصعدة، علاوة على التوافق التام في الرؤى تجلي في المشاورات واللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين، وكان آخرها الزيارة الأخوية المهمة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت أوائل الشهر الماضي واستقبله خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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وأشار «الذويخ» إلى أن العلاقات بين البلدين أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، مشيرا إلى أنها «قوية وعريقة» وتتسم بالحيوية والتفاعل المتواصل عبر عديد من الفعاليات، مشددا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، واكبها زيادة مماثلة في معدلات السائحين الذين يجدون في مصر المحبة والأمان، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي .

وأوضح سفير الكويت، أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيارة مهمة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على رأس وفد كبير يضم عددا من الوزراء، وممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت ورجال الأعمال، من المقرر أن تشهد لقاءات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات تغطي بعض مجالات التعاون بين البلدين، وفي مقدمتها الاستثمارات بهدف إعطاء دفعة جديدة تتواكب مع المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتبوأ مرتبة متقدمة بين الاستثمارات القائمة بما يتجاوز 15 مليار دولار، كما شهدت حركة السياحة والطيران نموا مماثلا انعكس في زيادة أعداد السائحين الكويتيين ليقترب من 200 ألف سائح عبر 64 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين، هذا بالإضافة إلى جالية كويتية كبيرة تتجاوز 20 ألف كويتي تتكون في معظمها من الدارسين في المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية، وفي المقابل تستضيف الكويت أعدادا كبيرة من المواطنين المصريين بما يتجاوز 700 ألف مواطن، يحظون بكل الرعاية والاهتمام ويساهمون في الانجازات النهضوية الضخمة التي تشهدها الكويت حاليا.