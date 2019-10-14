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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح المؤتمر الثاني للإصلاح الزراعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، المؤتمر الثاني للإصلاح الزراعي، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وقيادات الوزارة والاتحاد التعاوني.
وقال الوزير، في كلمته خلال المؤتمر، إن التعاونيات التي يمثلها فلاحي مصر في هذا التوقيت الراهن لها دورها في نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بالمشاركة مع المراكز البحثية وقطاع الارشاد الزراعي لتنمية الموارد الطبيعية وتهيئتها للنمو الاقتصادي المستدام، ليشمل توفير فرصة العمل الكريمة للكافة.
وأكد الوزير أن مصر تتطلع إلى تحقيق مجتمع خال من الفقر والجوع والمرض لكل المصريين في القرى والنجوع، وأن توفير الأراضي للنفع العام من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ما هو إلا سبيل ننهج فيه لتأمين حق المواطن المصري في الحصول على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي لتوفير سبل محسنة للبيئة، ولإقامة مدارس لتوفير منظومة تعليم جيدة، بجانب ما نخصصه لمراكز الشباب للحماية الاجتماعية التي تكفل السلامة البدنية والعقلية والرفاهية الاجتماعية للشباب عماد المستقبل والجيل الصاعد لحمل امانة المسؤولية.
وطالب أبوستيت جميع العاملين بالقطاع الزراعي بالعمل على مزيد من الجهد لمواكبة الأنماط الاستهلاكية، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية واستخدام كل من الموارد الطبيعية المتاحة لدينا من خلال تطبيق التكنولوجيا لتوفير سبل الحياة الكريمة للشعب المصري العظيم.
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